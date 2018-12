De Sanctis ritira querela, devolve somma

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Via la querela, spazio alla beneficienza. Morgan De Sanctis, attuale team manager della Roma, ha deciso di chiudere il contenzioso aperto da diverso tempo col giornalista Michele Criscitiello a causa di alcuni articoli scritti quando il portiere era ancora in attività, e di donare la somma ricevuta dal giornalista. "Annuncio di aver devoluto in favore di diverse strutture ospedaliere la somma ricevuta a titolo di risarcimento dal sig.Criscitiello Michele, in funzione della querela da me ritirata, relativa ad articoli del 2013, del 2014 e del 2015". Articoli che contenevano giudizi sopra le righe sull'ex portiere.