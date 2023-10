De Siervo: "Campionato straordinario: in tre punti abbiamo Inter Juventus e Milan, non succedeva da anni"

L'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato a ‘La Politica nel Pallone’, in onda su Rai Gr Parlamento, soffermandosi tra le altre cose sul campionato: "E' un campionato straordinario, in tre punti abbiamo Inter Juventus e Milan, non succedeva da anni".