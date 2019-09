De Siervo e il canale tv della Lega: "Non prima di due anni"

Ospite di Radio Punto Nuovo l'ad della Lega di Serie A Luigi De Siervo ha parlato della creazione del canale televisivo ufficiale della massima serie: “Confermo che stiamo lavorando sul progetto del canale, ma in realtà la Lega per propria scelta ha interesse di valutare se sul mercato gli operatori che hanno raccontato il nostro calcio sono ancora interessati ad investire sulla nostra Serie A. Nel corso di questa stagione la Lega farà un bando sui diritti e deciderà se accettare le offerte del mercato oppure quest'anno col giusto anticipo partire col canale. Per puntualizzare meglio abbiamo un contratto sottoscritto l'anno scorso per due anni e non cambierà niente. Ci stiamo muovendo con un po' di anticipo per organizzare tutto al meglio. La stagione in corso si farà un tentativo di vendita, se le cose non andranno avremo un anno per costruire il nostro canale".