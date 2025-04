De Siervo: "Lo stadio dell'Udinese perla nel panorama degli stadi italiani che sono troppo vecchi"

Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, è intervenuto in occasione della presentazione del progetto dell’Udinese “Energia in campo”, la prima community energetica del calcio: “È un orgoglio nazionale, il Bluenergy è una delle perle nel panorama dei nostri stadi, che hanno in media 75 anni di età, siamo la nazione più vecchie tra quelle che guidano il calcio globale da questo punto di vista.

L’Udinese non ha solo creato uno stadio bello e funzionale, ma sta alzando ulteriormente il livello della sfida. C’è da riconoscere un valore sociale rilevante, vorremmo che questo esempio fosse preso da altre squadre, con coraggio.

In questo Paese c’è un rapporto difficile tra pubblico e privato, mentre in Friuli c’è sempre stata una visione sociale più ampia. In Italia quello di Udine è un esempio, ma grazie alla finale di Supercoppa europea lo è anche a livello europeo”.