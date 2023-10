De Siervo: "Non capisco chi pensa che la A non abbia valore, i numeri dicono il contrario"

L'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato a ‘La Politica nel Pallone’, in onda su Rai Gr Parlamento, e ha commentato così il valore del massimo campionato italiano: "Onestamente non capisco chi pensa che la Serie A non abbia valore, non è così, i numeri dicono il contrario. Il nostro calcio è in grande ripresa in termini di risultati, è sotto gli occhi di tutti. La scorsa stagione abbiamo raggiunto tre finali europee e siamo in lizza per ottenere il quinto posto in Champions League il prossimo anno. Siamo in una condizione di salute come non c`è mai stata negli ultimi anni, questa è la realtà".