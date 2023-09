De Siervo: "Non preoccupato concorrenza saudita"

(ANSA) - MILANO, 04 SET - Luigi De Siervo si dice "non assolutamente preoccupato" della concorrenza saudita. "La concorrenza aiuta a migliorare e l'investimento fatto dall'Arabia ha portato soldi nelle casse europee, denaro che verrà impiegato per far crescere i giocatori". De Siervo è convinto che i giocatori che hanno scelto la via saudita "erano all'apice della loro carriera. I migliori giocatori continuano a essere nelle cinque migliori leghe europee".

L'ad della Lega dice la sua anche sulla vicenda Mancini: "Ha fatto la sua scelta, che ha spiegato meglio nelle ultime settimane. La Figc ha saputo reagire nella maniera corretta, in bocca al lupo a Spalletti". (ANSA).