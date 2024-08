De Siervo: "Serie A al via dopo il mercato? Ci abbiamo provato, ma la Liga Spagnola ha detto no"

L'amministratore delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A: "Non è utopia iniziare dopo il calciomercato. Ci abbiamo provato anche confrontandoci con le Leghe Europee, ma la Liga Spagnola è stata categorica in tal senso e non siamo riusciti a trovare l'accordo. Nostro malgrado abbiamo dovuto accettare di arrivare fino al 30 agosto per la chiusura del mercato. Anche con la Lega Saudita abbiamo aperto un dialogo che va nella direzione di posticipare l'inizio dei campionati dopo il calciomercato".

Calendario fitto

"La Serie A come i campionati nazionali non ha aumentato il numero di incontri ufficiali. La FIFA e l'UEFA devono assumersi le responsabilità in tal senso. E' una situazione complessa e tesa. Ci sono in atto atteggiamenti formali e giurisdizionali per capire se la mancata condivisione del calendario può essere regolare. Così è tutto troppo compresso".