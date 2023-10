De Siervo sul tema stadi: "Problema che risale agli anni 90. Euro 2032 è una grande occasione"

L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ospite a "La Politica nel Pallone" su Rai Gr Parlamento, ha parlato così del tema degli stadi: "E' un tema che conosciamo bene, è un problema che risale agli anni 90, quando abbiamo saputo ristrutturare in maniera maldestra gli impianti. Sono tutte strutture datate, a parte qualche rara e felice eccezione, per cui abbiamo l'obbligo assoluto di ristrutturarli, se non di ricostruirli in maniera completa. La fortuna è che abbiamo delle proprietà illuminate che hanno messo a disposizione budget e progetti giusti e corretti perché questo avvenga in tempi brevi.

Le proprietà internazionali in questo stanno spingendo tanto quanto, se non di più, di quelle italiane. L`Europeo del 2032 rappresenta una grande occasione, ci obbligherà a fare gli impianti in tempi brevi e sono assolutamente convinto che l`esperienza del Ministro dello Sport Abodi saprà vigilare affinché tutto avvenga in tempi stretti e necessari. Resto moderatamente ottimista, anche se per tanto tempo abbiamo chiesto a gran voce un Commissario per gli stadi che aiuti nella parte di relazione con tutte le Amministrazioni coinvolte, dato che da noi la burocrazia rende complesso tutto" riporta legaseriea.it.