De Siervo, un piano contro pirateria tv

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - La Lega calcio di Serie A è sempre più scatenata contro la pirateria televisiva e "le associazioni criminali che da anni prosperano grazie al cosiddetto pezzotto. Sarà una battaglia lunga e faticosa" ha detto oggi l'ad Luigi De Siervo "che si combatte in primis con la tecnologia". "Noi -ha aggiunto- abbiamo una centrale antitruffa che, durante le partite, individua i nodi digitali che consegnano il segnale. Abbiamo iniziato una battaglia legale verso queste server farm. E seguiamo soprattutto le linee di pagamento, perchè il consumo di contenuti digitali lascia un filo rosso facile da ripercorrere fino alla casa di ciascuno di noi". De Siervo ha negato che l'obbiettivo sia di "punire le singole persone, ma dobbiamo educare il nostro pubblico"; l'ad della Lega di Serie AS ha ricordato che per produrre un evento "c'è lavoro, professionalità, costi, e la pirateria provoca danni per centinaia di migliaia di euro, rendendo il calcio italiano più povero e togliendo risorse agli investimenti negli stadi".