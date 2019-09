De Siervo, utenti pirateria tv rubano

(ANSA) - MILANO, 19 SET - ''E' giusto colpire gli utenti oltre che chi gestisce i server? Si, basicamente è rubare. Stanno rubando un contenuto, uno paga un'associazione malavitosa che ti consente di non pagare regolarmente il contenuto che vedi. Non è una colpa lieve''. E' il commento di Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, sull'operazione della guardia di finanza contro le iptv illegali. ''Un lavoro eccellente delle forze dell'ordine - aggiunge De Siervo, a margine della presentazione delle figurine Adrenalyn della Panini -, per una volta siamo qui a festeggiare un risultato importante. Era fondamentale dare un messaggio chiaro. Ci aspettiamo che questa lotta continui. Stiamo cercando di educare il Paese a rispettare le regole. Probabilmente alcuni giocatori importanti in giro per il mondo non sono in Italia per questo motivo. I nostri presidenti sono degli eroi perché continuano ad investire''.