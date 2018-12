De Zerbi, coscienza pulita ma non basta

(ANSA) - SASSUOLO (MODENA), 1 DIC - "Io tengo molto al cognome che porto, per rispetto alla mia famiglia e alla società per cui lavoro. Già una volta mi hanno messo in mezzo e ne sono uscito pulito senza se e senza ma, e senza patteggiare, prima con una squalifica di tre mesi e poi con un proscioglimento totale. Anche questa volta ho la coscienza pulita, ma avere la coscienza pulita non mi basta, e non mi piace finire in un tritacarne del genere". Lo ha detto il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, in conferenza stampa.