De Zerbi dribbla le domande sul futuro: "Orgoglioso di allenare il Brighton"

Roberto De Zerbi è uno degli allenatori più chiacchierati del periodo. A fine stagione in tutta Europa si rischia di vivere un interessante domino di allenatori, con tecnici che hanno già annunciato l'addio da panchine importanti (Klopp, Liverpool; Xavi, Barcellona; Tuchel, Bayern Monaco) e altri liberi che sono pronti a rientrare in pista (Conte, Mourinho, Zidane, Sarri...). Gli occhi di tanti top clu europei si sarebbero soffermati sul giovane tecnico italiano che da un anno e mezzo circa sta facendo grandi cose con il Brighton in Premier League, che per la prima volta ha portato a giocarsi una competizione europea quest'anno.

Alla vigilia del match di Premier contro il Brentfors, il commento di Roberto De Zerbi sul suo futuro, visto in queste ultime ore il suo nome è stato accostato anche al Bayern Monaco per il dopo Tuchel: "In questo momento mi chiedete tante volte se me ne andrò. Io sono comunque orgoglioso di allenare il Brighton. So di essere davvero fortunato a lavorare con questi giocatori e a lavorare con questo club. Mi piacerebbe competere con una rosa al completo ma - ha concluso - cerco di giocare con i giocatori a disposizione e penso che siano sufficienti".