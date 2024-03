De Zerbi fa gola a tutti: ma il Brighton chiederà un indennizzo di 14 milioni

vedi letture

Barcellona, Chelsea, Liverpool e Manchester United sono probabilmente solo alcune delle società che hanno nel mirino in proiezione futura Roberto De Zerbi, ex tecnico del Sassuolo oggi al timone del Brighton, prossimo avversario della Roma in Europa League (andata degli ottavi di finale domani all'Olimpico e ritorno il 14 marzo prossimo sul prato dell'Amex Stadium) e attualmente nono in Premier con 39 punti in 27 giornate e atteso nel weekend dal match sul campo del Nottingham Forest.

Dare l'assalto al tecnico bresciano, però, non sarà la cosa più semplice per qualsiasi società decida di approcciarsi a lui la prossima estate. Il motivo è da ricercare nella forte volontà della dirigenza dei Seagulls di non lasciarlo partire. Per riuscirci, scoraggiando contemporaneamente ogni tentativo, il Brighton avrebbe intenzione, stando a quanto riportato oggi dal Brighton, di chiedere un indennizzo pari a 12 milioni di sterline (poco più di 14 milioni di euro) per salutare il tecnico classe 1979.