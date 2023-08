De Zerbi rivela: "Boban aveva una simpatia per me"

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato così della sua crescita: "La mia fortuna è di essere cresciuto nel grande Milan dei campioni, nell’era di Capello".

Il più magnetico di quei campioni? "Boban su tutti. Aveva una simpatia per me. Mi chiamava “talento”. Calciatore e uomo di una personalità illimitata. Anche dopo che ha smesso di giocare. Nessuno come lui, nemmeno in quel Milan. Una lotta tra giganti, se pensi ai nomi. Ma Boban aveva in più quello stile, quella schiettezza...".