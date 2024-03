De Zerbi su Stefano Pioli: "Le sue squadre giocano con grande coraggio"

Così come il Milan di Stefano Pioli sarà impegnato nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga, così il Brighton di Roberto De Zerbi lo sarà all'Olimpico contro la Roma di Daniele De Rossi. C'è tanta attesa per il ritorno in Italia, seppur da avversario, dell'ex allenatore del Sassuolo, che intervistato dai microfoni di Sportitalia ha rilasciato anche un commento sul collega rossonero. Queste le sue dichiarazioni.

"Thiago Motta ha portato qualcosa di unico nel calcio italiano. Lo sto studiando tanto, mi sono fatto mandare le partite in camera tattica perché mi ha incuriosito. Abbiamo principi diversi, qualcosa in comune c’è, come il comando delle partite e il coraggio. In Italia negli ultimi anni, con Gasperini e Pioli che giocano con grande coraggio, pure nelle categorie sotto si gioca con coraggio. Il Catanzaro di Vivarini gioca un calcio vero. Si sta cambiando strada".