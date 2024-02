De Zerbi: "Tornare in Italia è un obiettivo. Milan in Europa League? Non è un club normale per me"

L'estate prossima ci si aspetta un movimentato valzer delle panchine, non solo in Italia ma in tutta Europa. Uno die nomi sicuramente più chiacchierati è quello di Roberto De Zerbi, oggi allenatore del Brighton in Premier League dove ha trovato la sua dimensione. Il tecnico italiano è staton intervistato da Sky Sport News in Inghilterra e ha parlato sia del suo futuro, con una possibilità di tornare in Italia, che del suo rapporto con il Milan, anche in relazione a un eventuale sorteggio in Europa League.

Le parole di Roberto De Zerbi in merito: "Amo l’Italia e il calcio italiano. Uno degli obiettivi che ho è quello di tornare ad allenare in Italia, non so quando accadrà. Sto bene in Premier League e al Brighton, non posso che essergli grato. Incontrare il Milan in Europa League? Non è un club normale per me, sono cresciuto in rossonero. Sarò riconoscente al Milan per tutta la mia vita. Ci sono due o tre club favoriti in Europa League: Vedremo il sorteggio".