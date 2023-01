De Zerbi: "Tutti gli amanti del calcio dovrebbero essere felici se il Napoli vincesse lo Scudetto. Come per il Milan l'anno scorso"

MilanNews.it

Nella sua intervista a La Repubblica, Roberto De Zerbi, ha parlato anche del Napoli e della corsa scudetto in Serie A: "Tutti gli amanti del calcio dovrebbero essere felici se il Napoli vincesse lo scudetto. Lo sarei anche io. Come per il Milan l’anno scorso. Mi piace molto la Premier, sto una meraviglia. Però, sì, mi manca il campionato italiano. Se tornerò? Non lo so. Di certo, non ora. In futuro, mi piacerebbe anche allenare in Bundesliga, nella Liga: solo all’estero hai esperienze che ti completano, perciò ho sempre ammirato Claudio Ranieri. Ma qui a Brighton mi diverto, vado al campo felice".