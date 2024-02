Deadline day invernale in Serie A: Balotelli al Milan l'affare più costoso

Alle 20 di questa sera di chiuderà questo scialbo calciomercato invernale, forse uno dei più poveri degli ultimi anni. Verona e Napoli sono state senza ombra di dubbio le 'regine' di questa sessione, con Inter, Milan, Juventus e Roma fra le altre big che si sono invece concesse qualche regalino, ma niente di più.

Oggi pero' il deadline day di questo calciomercato, e la storia ci insegna che bisogna aspettarsi di tutto, ma qual è l'operazione più importante messa a segno in questo giorno nel corso degli anni? La redazione di Transfermarkt ha redatto la classifica degli affari più onerosi nella storia della Serie A nel corso di questo giorno, con il Milan che la domina grazie all'affare Mario Balotelli, che nel gennaio 2013 si trasferì in rossonero dal Manchester City per 20 milioni di euro.

LA CLASSIFICA DEGLI AFFARI PIU' ONEROSI DEL DEADLINE DAY DI SERIE A

1. Mario Balotelli - Man.City > Milan (2013, 20 milioni)

2. ⁠Hernanes - Lazio > Inter (2014, 18 milioni)

3. ⁠Valeri Bozhinov - Lecce > Fiorentina (2005, 14 milioni)

4. ⁠Mateo Kovacic - Dinamo Zagabria > Inter (2013, 11 milioni)

5. ⁠Denis Zakaria - Borussia M’Gladbach > Juventus (2021, 10.88 milioni)

6. ⁠McDonald Mariga - Parma > Inter (2010, 10 milioni)

7. ⁠Vincent Candela - Guindamp > Roma (1997, 9.6 milioni)

8. ⁠Antonin Barak - Verona > Fiorentina (2023, 7.86 milioni)

9. ⁠Pol Lirola - Juventus > Sassuolo (2018, 7 milioni)

10. ⁠Federico Gatti - Frosinone > Juventus (2021, 6.9 milioni)