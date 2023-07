Declan Rice all'Arsena: è l'acquisto più caro in Premier

Fonte: ANSA

(v. Ansa 'Calcio: il West Ham annuncia...' delle 12:00) (ANSA) - ROMA, 15 LUG - Con una foto di Declan Rice sorridente e penna in mano, tra l'allenatore Mikel Arteta ed il ds Edu, l'Arsenal ha ufficializzato sui social l'ingaggio del centrocampista, prelevato dal West Ham al termine di una trattativa lunga e faticosa. Giustificata dalla cifra record sborsata dai Gunners: 105 milioni di sterline (circa 120 milioni di euro) per avere il nazionale inglese, 24 anni, che continuerà a vestire la maglia numero 41. I Gunners, secondi dietro il Manchester City la scorsa stagione in Premier League, non hanno specificato la durata del contratto. Se la cifra di 105 milioni di sterline ventilata dai media è esatta, il trasferimento di Rice cancellerà due primati: quello del più costoso passaggio tra club inglesi (Jack Grealish era stato trasferito nell'estate del 2021 dall'Aston Villa al Manchester City per 100 milioni di sterline) e quella del più grosso trasferimento effettuato dall'Arsenal, 72 milioni di sterline (80 milioni di euro) per l'ivoriano Nicolas Pépé nel 2019. (ANSA).