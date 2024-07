Del Genio: "Con Milan e Juventus, il Napoli con Conte in panchina può giocarsela già dal primo anno"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': “Conte non ha bisogno di nascondersi dietro le cose, ha dichiarato che vuole una squadra che competa, speriamo già dal primo anno. Mi piace molto che lui non abbia pazienza perché chi non ha pazienza vuole vedere i risultati subito.

Poi dobbiamo essere realisti e avere l'intelligenza di apprezzare anche un eventuale quarto posto. Il che non significa che bisogna accontentarsi perché lui l'ha detto che vuole dar fastidio alle solite Milan, Inter e Juventus. A bocce ferme con l’Inter facciamo un po’ fatica. L’anno scorso oltre ai grandi meriti dell’Inter ci sono stati grandissimi demeriti del Napoli, non credo che si ripeta la nostra situazione nell’Inter il prossimo anno. Potrà fare un poco meno, noi molto di più, ma colmare il gap mi sembra quasi impossibile. Con Milan e Juventus, invece, il Napoli con Conte in panchina può giocarsela già dal primo anno".