Del Genio: "Penso che giocherà Politano, o addirittura Elmas con Oliveira"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della sfida di Champions tra Milan e Napoli: "Penso che questa volta giocherà Politano, se non addirittura Elmas. Se sta bene Olivera, credo che giocherà anche lui. Strategia del nascondersi prima della Champions? No, col Milan il Napoli non voleva fare quel tipo di partita".