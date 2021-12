Del Piero: "Ieri si sono viste tante differenze. Trovare solidità a San Siro può dare tanto"

Negli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato dell'eliminazione del Milan dopo la sconfitta con il Liverpool. Queste le sue dichiarazioni: "Real Madrid e Liverpool hanno qualcosa in più rispetto a tutte le squadre europee. Lo dicono i trofei, le rose e gli allenatori che hanno. Il Milan e l’Inter stanno attraversando due momenti storici diversi. I rossoneri sono in piena crescita e che, oggi, deve esser capace come ambiente, squadra e allenatore di chiudere questo capitolo e andare oltre. Sono primi in classifica, sappiamo quanto sia importante essere forti in casa e trovare una solidità a San Siro può darti tanto. Ieri si è vista una differenza di qualità, gamba e personalità. In Inghilterra sono abituati ad andare a certi livelli e se vuoi trovare dei tempi di gioco di un certo tipo, devi andare forte".