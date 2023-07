Del Piero: "Maldini ha dimostrato di essere un vincente anche da dirigente"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a Sky Sport 24 insieme a Francesco Totti, l'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha commentato, a distanza ormai di un mese, la decisione del Milan di andare oltre Paolo Maldini. Le sue parole: "Maldini ha dimostrato di essere un vincente anche da dirigente. Una delle chiavi del successo del Milan dell’anno scorso è stato sicuramente la sua presenza. Le decisioni della società personalmente non le conosco ma sono stati chiari: in bocca al lupo a loro. Mi spiace molto per Paolo perché io quando penso al Milan penso a Paolo Maldini".