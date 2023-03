Del Piero non ha dubbi su Haaland: "È destinato a battere tutti i record"

MilanNews.it

Presente negli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato di Erling Haaland, che ieri sera ha segnato 5 gol in una sola gara di Champions League, contro il Lipsia: "Haaland è destinato a battere tutti i record, a meno che non accada qualcosa nei prossimi anni. È giovane, affamato, forte e gioca in una squadra che gli offre di essere determinante. Il Manchester City è perfetto".