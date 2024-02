Del Piero spiega: "È difficile essere un panchinaro, entrare dal primo minuto, e performare alla grande"

vedi letture

Nel post partita di Monza-Milan, nel corso del programma Sky Sport Club, è intervenuta anche la leggenda della Juventus Alessandro Del Piero, che ha detto la sua sul discutibile turnover effettuato dall'allenatore del diavolo Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"E' più facile avere 2/3 inserimenti nuovi rispetto al solito invece che 4 o 5. E' difficile comunque essere un panchinaro, entrare dal primo minuto, e performare alla grande. Il Milan ieri era un po' scarico, nel senso che non ho visto una scossa, un qualcosa che abbia fatto capire e vedere che c'era qualcosa in più rispetto all'avversario. Per averla bisogna avere dei giocatori che ti permettono di farlo".