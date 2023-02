Del Piero su De Ketelaere: "Anche Zidane ha faticato all'inizio. Serve un po' di tempo, il ragazzo ha qualità incredibili"

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Del Piero, ex calciatore, si è così espresso a SkySport su De Ketelaere: “Cambiare campionato è tosto per chiunque. Pensando al passato, l’esempio più eclatante è stato Zidane, che ha faticato tanto nei primi mesi alla Juventus. C’erano molti punti interrogativi, perché non riusciva a trasformare in partita ciò che noi vedevamo in allenamento. Forse nel suo caso è un discorso di maturazione, di ambientamento. Serve un po’ di tempo, non è detto che le cose vengano sempre automatiche, nonostante il ragazzo abbia delle qualità incredibili e le ha anche mostrate a sprazzi“.