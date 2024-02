Del Piero sulla lotta scudetto: "L'Inter è favorita, ma ci sono ancora molte partite da giocare"

L'Inter vince 1-0 contro la Juve nel posticipo della domenica sera valevole per la 23^esima giornata di Serie A grazie ad un autogol di Gatti nel primo tempo. Divertente ed equilibrata partita tra le due squadre, con i nerazzurri che pur soffrendo nella ripresa vincono e portano a casa così 3 punti prezioso per il proprio percorso in questo campionato. Della lotta scudetto ha parlato così, l'ex iconico capitano juventino Alessandro Del Piero.

Le sue parole a Sky: "Secondo me non è finito il campionato, l'Inter ha dato ancora un grande segnale, ma ci sono tante partite da giocare, è ancora lunga ma i nerazzurri sono sicuramente i favoriti".