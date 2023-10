Del Piero sulla rimonta del Napoli: "Do più meriti agli azzurri che demeriti al Milan"

Alessandro Del Piero, presente negli studi di Sky dopo Napoli-Milan, ha dichiarato: "Il Milan del primo tempo è stato molto bravo. Però bisogna fare i complimenti al Napoli per il secondo tempo. E' un'occasione persa visto che era avanti di due gol, ma giocare a Napoli non è mai facile. Do più meriti al Napoli che demeriti al Milan per la rimonta".