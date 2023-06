Dell'Utri saluta Berlusconi: "È venuto a mancare un fratello. Sono senza parole"

MilanNews.it

Arrivano le prime reazioni dal mondo della politica e dello sport alla notizia della morte di Silvio Berlusconi. Questo le parole all'ADN Kronos di Marcello Dell'Utri, ex senatore di Forza Italia e per anni uno degli uomini più vicini al Cavaliere: "Sono sconvolto. Per me è venuto a mancare un fratello. Non me lo aspettavo. Pensavo che superasse anche questa. Sono senza parole".