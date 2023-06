Delneri sulle cessioni di Vicario e Tonali in Premier: "Una sconfitta per il calcio italiano"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'ex tecnico Luigi Delneri, intervenuto ai microfoni di Sky, parla così dei possibili trasferimenti in Premier League di Guglielmo Vicario e Sandro Tonali: "Per Vicario è un grande risultato, per mi sarebbe piaciuto vederlo ancora in Italia. Lasciarlo andare al Tottenham è una perdita per il calcio italiano. Stesso discorso per Tonali, che è un giocatore fondamentale per il Milan. Quando le squadre perdono questi giocatori, è una sconfitta per il calcio italiano. Il Milan ha perso un grande giocatore".