Deloitte Football Money League: Real Madrid primo per ricavi. Balzo del Milan (+50%), sorpassato l'Inter

Il Real Madrid è la squadra che ha avuto i ricavi più alti nella stagione 2022-2023 (831 milioni di euro), davanti a Manchester City (826 milioni), PSG (802 milioni) e Barcellona (800 milioni). Per quanto riguarda le società italiane, la prima in classifica è la Juventus (11° posto con 432 milioni), ma il balzo più importante è stato quello del Milan che è passato dal 16° al 13° posto con 385 milioni (+50% rispetto alla scorsa stagione). Il club di via Aldo Rossi ha sorpassato l'Inter che resta in 14^ posizione. Nella top 20 anche il Napoli (267 milioni).

Diciassette delle venti società più importanti registrano incrementi sostenuti, grazie al recupero di sponsorizzazioni che erano andare perse negli anni del Covid e grazie all'aumento della vendita dei biglietti per le partite. E' stato limitato (+5%), invece, l'incremento dei ricavi dai diritti tv. Lo riferisce il Corriere della Sera.