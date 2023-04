Deluso da Rebic e Origi? Pioli: "Il giudizio poteva essere diverso se avessero segnato"

"Dagli attaccanti ci si aspetta il gol. I terzini più alti ci avrebbero dato più ampiezza nel primo tempo e dovevamo riempire meglio l'area non solo con gli attaccanti. La squadra ha fatto una buona partita, ma qualcosina ci è mancato...".

Le alternative non sono all'altezza dei titolari...

"Il giudizio poteva essere diverso se Rebic avesse segnato nel primo tempo, se Origi avesse segnato col tacco con un po' più di fortuna... De Ketelaere fa tutto quello che deve fare in allenamento per convincermi; lavora quanto e come i suoi compagni. Poi avevo già cambiato tanto e non volevo esagerare. Tutti avete detto 'finalmente i 3 centrocampisti' e oggi... Le scelte si fanno. Charles si deve far trovare pronto e si allena molto bene: è un ragazzo maturo. Poi faccio le mie scelte".