Dembele: "Xavi dice che sono il miglior esterno del mondo? Non so, ci sono Leao e Vinicius"

Ousmane Dembele, attaccante del Barcellona e della Francia, è stato intervistato da Marca e ha risposto in questo modo alla seguente domanda:

Xavi ti ha elogiato molto in pubblico. È venuto a dire di te che sei il miglior esterno del mondo. Cosa ne pensi di quella dichiarazione?

"Non lo so, non lo so... E' l'allenatore. Sono sempre lì per aiutare la squadra con gol e assist, ma non posso dire di essere il miglior esterno nell'uno contro uno perché ci sono altri giocatori molto bravi in ​​quell'aspetto, come Vinicius Junior o Rafael Leao, che sono ottimi calciatori".