Denis: "Il Napoli arriva benissimo al Milan, ha ritrovato il suo riferimento"

German Denis, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Il Tanque parla così della decisiva sfida degli azzurri con il Milan in Champions League: "Come arriva il Napoli al ritorno col Milan? Lo vedo benissimo, perché il punto di riferimento che ha ci sarà. Osimhen è fondamentale per questo Napoli e per come gioca la squadra. Per come lo si è visto oggi può partire dall’inizio martedì”.