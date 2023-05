Dentro o fuori e no, non è già il giorno dell'EuroDerby. E il Milan torna coi titolarissimi

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dentro o fuori. E non è il giorno dell'EuroDerby. Quello arriverà a doppia mandata, tra mercoledì 10 e martedì 16 maggio, ma sarà una storia a sé su cui concentrarsi totalmente solo e soltanto dalle 17 di oggi in poi. Il dentro o fuori a cui il Milan parteciperà oggi è quello contro la Lazio, ospite dei rossoneri a San Siro alle ore 15:00 nella sfida valida per la 34esima giornata di Serie A.

Dopo i due ultimi pareggi contro Roma e Cremonese, infatti, la classifica della squadra con lo Scudetto (ancora) dipinto sul petto è molto pericolosa e non c'è spazio per altri errori gravi, come sottolineato da Stefano Pioli in conferenza stampa: "La squadra è consapevole dei jolly che abbiamo buttato via e che non possiamo buttarne via degli altri. Scelte? So quello che faccio e perché lo faccio, so assumermi la responsabilità. Non c'è un Milan 1 o Milan 2". Contro la Lazio, però, tornerà il Milan dei titolarissimi, perché, a conti fatti, il Milan è una squadra con Leao, Giroud e Theo e vari dall'inizio e un'altra squadra con tutto il resto del gruppo.In campo, dunque, una formazione vicinissima a quella che giocherà nel derby d'andata di mercoledì: in tanti hanno riposato, almeno dall'inizio, contro la Cremonese per essere al meglio oggi e per esserlo anche contro l'Inter. Confermato il 4-2-3-1 con Maignan in porta, Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Tonali e Krunic in mediana con Giroud di punta supportato da Leao a sinistra, uno tra Brahim Diaz e Messias (favorito) a destra e al centro Bennacer. Indisponibili Ibrahimovic e Pobega.