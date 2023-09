Derby a distanza con Giroud in cima ai cannonieri, Lautaro: "Sì, ci tengo"

Ancora una doppietta per Lautaro Martinez, queste le parole ai microfoni di DAZN dopo la sfida con la Fiorentina. "Sto bene, sono contento e l'importante che la mia famiglia stia bene e cerco sempre di dare il massimo. Ogni giorno lavoro per migliorare, voglio crescere, fare di più e dare una mano ai compagni. Sono contento di come ho cominciato. Stiamo lavorando tanto per aggredire e recuperare palla, abbiamo più possibilità di creare occasioni gol come è stato oggi sul primo gol".

Derby a distanza con Giroud, ci tieni alla classifica cannonieri?

"Si ci tengo, cerco di dare una mano per far crescere l'Inter e fare tanto lavoro per la squadra. L'importante che l'Inter vinca".