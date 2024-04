Derby, ci siamo: ecco la top 5 dei gol rossoneri

Ci siamo, oggi è il giorno del derby di Milano, che potrebbe regalare la rivincita e una ripartenza al Milan di Pioli, che vincendo tornerebbe finalmente a battere i cugini e ne eviterebbe la festa scudetto, che è un rischio che i rossoneri oggi corrono concretamente. In occasione della stracittadina, il Milan ha pubblicato una top 5 dei gol realizzati da calciatori rossoneri contro l'Inter.

Da Massaro a Seedorf, passando per Hateley. Ecco la compilation su X:

Lip-smacking derby delights #MilanInter #SempreMilan



Brought to you by @CorpayFX pic.twitter.com/I8cot5Mraz