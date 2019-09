Derby della Madonnina: oltre 70mila presenze attese, ma sold out impossibile

San Siro è già pronto a illuminarsi, sabato alle 20.30 c'è il 171° Derby della Madonnina. Oltre settantamila persone attese, rivela la Gazzetta dello Sport: 7500 ospiti interisti, 65.000 milanisti. A partire dalle 10 verranno aperti i botteghini dello stadio per la vendita degli ultimi biglietti ancora disponibili in diversi settori, eccezione per quelli del secondo anello verde. Lo stadio esaurito, inteso nella sua capienza standard, è irraggiungibili per questioni tecniche: resteranno vuoti 2400 posti, quelli occupati dai teloni sistemati sul terzo anello, sia in curva Nord che in curva Sud. Posti che il comitato sicurezza dello stadio ha coperto perché ritenuti inagibili, una misura strutturale per attutire il problema delle vibrazione che ha impegnato il Comune di Milano e la commissione provinciale di vigilanza. Il record d’incasso di quasi 6 milioni dell’ultimo derby sarà dunque irraggiungibile.

