Derby di Champions: tutti i numeri. Nei precedenti italiani presente sempre il Milan

Nell'edizione odierna la Gazzetta dello Sport ha riportato alcune statistiche in merito al derby italiano tra Milan e Napoli che si giocherà il prossimo aprile. Si tratta della quarta volta che due squadre del campionato di Serie A si affrontano sul palcoscenico più importante e per la quarta volta il Milan è protagonista. Le prime due occasioni nel 2003: i rossoneri vinsero con Inter in semifinale e con la Juve in finale. Un paio di anni dopo ancora derby, questa volta ai quarti, esito invariato: Milan vittorioso.

Questa sarà la quarta volta. In totale, in Champions, un confronto tra le squadre della stessa nazione si è verificato 30 volte. In 15 occasioni la squadra davanti in classifica ha passato il turno, contro le 14 che hanno visto prevalere la squadra messa peggio nella classifica nazionale: in un precedente le due compagini erano appaiate in classifica.