Poco prima del gol di Martina Piemont , al "Puma Huse of Football - Centro Sportivo Vismara" è arrivato l'ad rossonero Giorgio Furlani per assistere al derby valido per la 15^ giornata della Serie A Femminile. In mattinata, il dirigente rossonero era stato a Milanello per stare vicino alla prima squadra maschile in vista del match di domani contro il Sassuolo.