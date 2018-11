Derby Genova diverso dopo ponte Morandi

(ANSA) - GENOVA, 24 NOV - Per Ivan Juric e Marco Giampaolo il derby di domani sera al Ferraris sarà un po' diverso, dopo la tragedia di ponte Morandi e la morte di 43 persone. "Se guardiamo ai risultati delle due squadre di calcio sono d'accordo sul fatto che sono in crisi - ha detto oggi Juric -. Ma sulla città penso di no, penso che i liguri abbiano tanti difetti, ma hanno una forza interiore che li fa uscire sempre dalle situazioni difficili. Non ho paura a dire che Genova continuerà a crescere e a fare bene come città", nonostante la tragedia del ponte. "Il derby è il derby: ha un valore sportivo importante per la città ma i drammi e le difficoltà che vive Genova non vanno confusi con una partita di calcio - ha detto Giampaolo -. Questa partita non può affievolire il dolore per la tragedia che ha colpito Genova".