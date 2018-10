Derby, Il Giornale: "Lo strappo di Gattuso è cuore e qualità"

Nella giornata di ieri, Gattuso si è presentato in conferenza stampa sereno e rilassato. Non una parola - osserva il quotidiano Il Giornale - né un atteggiamento al di sopra delle righe. Nonostante fosse la vigilia del big match con l’Inter, sembrava una giornata qualunque. Ma il derby non sarà mai una partita come le altre. La parola d’ordine, comunque, è serenità. Il Milan è diverso e Gattuso pure. Più esperienza, più personalità, maggiore consapevolezza e sicurezza nelle proprie forze. I rossoneri hanno dimostrato di giocare bene a calcio, puntando sul possesso palla, sul palleggio e sulle fiammate dei talenti presenti in rosa. Insomma, il Milan non è solo Higuain.