Derby in una stanza blindata: ora c'è un'altra priorità per il Milan. Formazione: 4 cambi

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il prossimo derby di Champions League, valido per le semifinali, ha già in questi giorni riempito bocche e orecchie di tutti gli appassionati sportivi. E non potrebbe essere altrimenti... La stracittadina milanese attira e fa sognare tutti, calciatori compresi, ma sono proprio quei calciatori che, ora, devono restare con i piedi per terra e pensare ad un'altra priorità.

Il derby - Pioli docet - va chiuso in una stanza blindata: ci si penserà attivamente dal 6 maggio in poi. Prima, per quanto riguarda il Milan, solo e soltanto campionato. Solo e soltanto quattro partite. Solo e soltanto Lecce, Roma, Cremonese e Lazio. Poi l'Inter, poi. Tonali e compagni, d'altronde, hanno assoluta necessità di riprendere la corsa verso il piazzamento Champions, perso dopo la restituzione temporanea dei punti alla Juventus, ma ritrovabile certamente con un bel filotto nelle prossime gare. A cominciare da quella contro il Lecce delle 18:00 di oggi, pericolosa perché mettera di fronte l'entusiasmo rossonero alla voglia di salvezza della squadra di Baroni.Per non sbagliare, Pioli si affiderà ad una formazione ricca di titolari con qualche variazione rispetto a Napoli: due sono forzate (Calabria è squalificato e Giroud è infortunato), mentre altre due (Kjaer e Bennacer) sono di gestione. Gli undici che scenderanno in campo col consueto 4-2-3-1, dunque, saranno: Maignan in porta, Kalulu, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Tonali e Krunic in mediana, Rebic di punta supportato da Leao, Brahim Diaz e da Messias. Panchina anche per il recuperato Ibrahimovic. Out Pobega per una frattura alle costole.