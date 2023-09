Derby, Milan e Inter prime e con i migliori attacchi della Serie A

Il derby di Milano è il piatto forte del menù della Serie A per questo weekend. Inter e Milan si sfideranno alle 18 a San Siro in una gara che metterà di fronte le due squadre che più hanno convinto nelle prime tre giornate di campionato. Non a caso le due milanesi sono prime e lo sono a punteggio pieno con nove punti su nove conquistati. Inoltre quello rossonero e quello nerazzurro sono anche i migliori attacchi della competizione: otto gol a testa. In fase difensiva ha fatto meglio l'Inter: zero gol subito, contro i due incassati dal Milan.