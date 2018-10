Derby, per chi andrà in curva consigliata una maglietta rossa o rossonera

Come ormai da tradizione nei derby in trasferta, la Curva Sud cercherà di distinguersi non solo per il tifo, ma anche a livello cromatico dal resto dello stadio. Per chi andrà a vedere la partita al secondo anello blu, è vivamente consigliato indossare una maglietta rossa o rossonera, in modo tale da creare un muro compatto e distaccato dagli altri settori.