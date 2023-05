Derby, più speranze con Leao? Albertini: "Fa la differenza e libera Theo"

Demetrio Albertini è intervenuto alla Gazzetta dello Sport per commentare il derby di ritorno di Champions League in programma il prossimi martedì. Tra i quesiti anche il ritorno di Rafael Leao, con lui in campo la rimonta è possibile? La risposta dell'ex centrocampista rossonero: "Leao fa la differenza, nel derby di settembre ha dimostrato di poter travolgere anche i difensori dell’Inter. E può liberare metri per Hernandez. Con Rafa e Theo insieme, arrivano palloni in area anche a Giroud.

Ma ripeto, la base è lo spirito di sacrificio di tutto il gruppo. Dovranno andare in campo carichi, generosi e lucidi, sapendo che siamo 2-0 per l’Inter ma che è solo il primo tempo. E che la ripresa può durare anche 120 minuti. Vorrei giocarla io, devono sentirsi invidiati, altro che paura"