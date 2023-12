Derby Primavera, fine primo tempo: rossoneri in vantaggio con un super gol di Cuenca

Sta andando in scena il derby di Primavera 1 valido per la quattordicesima giornata di campionato. I rossoneri hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla super rete di Hugo Cuenca dopo 20 minuti di gioco.