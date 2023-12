Derby Primavera, Milan in vantaggio al 20': super gol di Cuenca

vedi letture

Una grande giornata si preannuncia quella di oggi per il Milan Primavera che avrà un appuntamento importantissimo in campionato. I giovani di Abate infatti visiteranno i cugini dell'Inter per il primo derby stagionale che sarà uno dei primi grandi test in campionato per i rossoneri. La squadra arriva da risultati alterni in campionato anche in virtù delle tante assenze, con giocatori chiamati a sopperire le lacune della prima squadra.

Minuto 20 del match: Hugo Cuenca riceve da Traoré poco prima dell'area di rigore, controllo conclusione a giro che si infila sotto l'incrocio dei pali. Gol meraviglioso.