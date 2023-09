Derby, Serafini sul Milan: "Non si può vivere solo di orgoglio, bisogna preparare delle cose"

Luca Serafini è stato ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegatti per commentare il disastroso derby perso dal Milan sabato pomeriggio. Il noto giornalista ha commentato così la reazione al primo gol subito che poi è stata canovaccio dell'intera gara: "Il Milan ha cercato orgogliosamente una risposta: ma non si può vivere sempre e solo di orgoglio, bisogna preparare delle cose. Paradossalmente il derby dove hai sofferto meno è stato quello dell’1-0 di ritorno in campionato, quando il Milan si è difeso.

Anche se era stato orripilante dal punto di vista estetico. Ma se il risultato è che hai avuto quasi il 70% di possesso ma hai fatto due tiri in porta e avuto zero calci d’angolo, vuol dire che sei stato sterile".