"Derby Time", l'attesa sta per finire

Sabato 17 ottobre, ore 18. La data è segnata in rosso sui calendari di tutti i tifosi rossoneri: per la 4°giornata di Serie A è in programma a San Siro il 226esimo Derby della Madonnina, il 173esimo incontro tra Milan e Inter in campionato.

In un periodo difficile, per Milano, per l’Italia e per tutto il mondo, non sarà una Stracittadina come tutte le altre e l’assenza di pubblico renderà tutto più diverso, come diversa è l’attesa che il Milan vuole far vivere ai propri sostenitori nella giornata di venerdì 16 ottobre, con ‘Derby Time’ e una programmazione speciale sui canali ufficiali social AC Milan.

Il giorno della Vigilia si aprirà alle 14 sull’App Ufficiale AC Milan con la diretta della conferenza stampa pre-match di Mister Pioli e dalle 16.30, live su Facebook e YouTube, spazio ai ricordi: si potranno vedere gli highlights di tanti Derby passati, ascoltare le voci dei protagonisti e rivivere le emozioni delle Stracittadine milanesi. A seguire, a partire dalle 17.30 su Milan TV, verranno trasmesse quattro partite integrali accompagnate dal commento di Mauro Suma: dall’indimenticabile vittoria per 6-0 del maggio 2001, passando per il 3-2 in rimonta del febbraio 2004 e all’Euroderby di ritorno del 2005, fino ai i gol di Ibra e Boateng nella finale di Supercoppa Italiana del 2011, per arrivare tutti insieme al giorno della partita.

Il countodown sta per finire, venerdì è già ‘Derby Time’!